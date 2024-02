Brasileiro tem vácuo de contrato de TV para exterior a dois meses do início

A 1190 estruturou uma revenda dos direitos para emissoras pelo mundo, assim como um pay-per-view para o exterior.

Durante o ano de 2023, os clubes estiveram envolvidos em negociações e disputas relacionadas ao Brasileiro de 2025 para o Brasil, maior quinhão. O contrato do exterior representa um fração pequena do total pago pela Globo.

Agora, com a formação de dois blocos comerciais, a confederação decidiu não interferir na negociação. E as negociações ficaram paradas.

A 1190 atuou como consultora de investidores da Liga Forte Futebol no processo de negociação e avaliação de direitos de TV. Na Libra, a negociação com a Globo tem sido feita diretamente pela associação por um valor de R$ 1,3 bilhão.

Procurada, a assessoria da 1190 Sports confirmou o fim do contrato e disse que negocia a renovação:

"O contrato internacional de direitos de transmissão do Brasileirão era válido até a temporada 2023, porém a empresa está em negociações para que o processo de expansão que possibilitou que o torneio chegasse a mais de 150 países, atingindo um público potencial de 600 milhões de pessoas e com narrações em 13 idiomas, posicionando-se como uma marca muito importante no mundo do futebol, tenha continuidade e siga conquistando espaço no cenário internacional."