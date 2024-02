Corinthians: pai entrega celular de jovem morta à polícia, diz advogado

Advogado da família da jovem, Alfredo Porcer aponta que tal lesão não aconteceria em uma relação sexual "normal". Ele afirma que é necessário entender se algum objeto foi introduzido na região íntima da jovem ou se a relação foi consensual. O advogado de Dimas, Tiago Lenoir, defendeu ontem que os dois tiveram relações sexuais consensuais e com preservativos.

Entenda a lesão

A escavação retouterina é uma região que fica entre o útero e o reto. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, o caso é raro, especialmente entre mulheres jovens.

Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra que atua no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês nas áreas de Mastologia e de Ginecologia e Oncologia Ginecológica, acredita que a rotura tenha, na verdade, acontecido no fundo do saco vaginal (espaço ao redor do colo uterino na cavidade vaginal), e não na escavação retouterina.

A escavação retouterina é dentro da barriga, não tem muito a ver com a situação com o que aconteceu de fato. [...] Pode ter acontecido a rotura do fundo de saco vaginal, ou seja, é um espaço no fundo da vagina, atrás do colo do útero.

Alexandre Pupo, ao UOL

"Dependendo da forma como a relação de dá, pode acumular ar e dar uma pressão [na região]. Cada vez que o pênis sai e entra, ele empurra ar [para dentro], e os lábios impedem a saída. Não é muito frequente em jovens, mas o fundo vaginal pode estourar", acrescentou o especialista.