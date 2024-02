Meia do Corinthians sub-20 aguarda IML e deve prestar novo depoimento

Tiago Lenoir, advogado de defesa de Dimas, afirmou que o meia "permanece à disposição". O jogador, inclusive, teria comprado passagem para o Nordeste, mas não viajou diante do acontecido.

A defesa do atleta aguarda o andamento das investigações. Foi realizada perícia no apartamento do jogador, e manchas de sangue foram encontradas.

Entenda o caso

O jogador e a jovem se conheceram pelas redes sociais e se encontraram pela primeira vez na terça-feira, segundo o advogado dele. Eles tiveram relações sexuais com preservativo antes de Dimas perceber que a mulher não estava se sentindo bem, ainda de acordo com Lenoir.

Dimas ligou para o Samu, prestou socorro e acompanhou a jovem até o hospital, por volta das 19h (de Brasília). Os socorristas a atenderam ainda no apartamento. A vítima sofreu quatro paradas cardíacas e não resistiu.

Médicos constataram uma fissura de cinco centímetros na região genital da vítima como fonte da hemorragia, segundo consta no boletim de ocorrência.