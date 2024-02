Meia do Corinthians depõe por mais de 7 horas sobre morte de jovem

Eles se conheciam, pelo menos, desde o ano passado, como consta em mensagens trocadas entre eles em abril de 2023. Segundo a mãe, Lidia, a jovem não falava de Dimas como namorado, e sim como amigo. Desde janeiro deste ano, conversavam com frequência.

As circunstâncias do encontro entre eles causam divergência. Dimas teria convidado a jovem para ir ao apartamento dele, mas, para a família, eles iriam sair. Além disso, as partes discordam sobre ser ou não a primeira vez que os dois se viam presencialmente.

Em um áudio enviado para uma amiga, Livia disse que eles quase namoraram. "A gente estava quase namorando, a gente se encontra, a gente sai, ele é muito legal", disse, em mensagem de voz. Em trocas de mensagens, eles se referiam de maneira carinhosa um ao outro.

Na última troca de mensagens entre eles, Dimas perguntou se ela havia contado para a mãe aonde ia, e Livia assentiu. "Sim, ela nem liga", escreveu a estudante. Na versão da mãe, a filha disse que ia para um bar com amigos para assistir ao jogo — naquele dia, o Corinthians enfrentou o São Paulo.

À espera dos laudos do IML

Os laudos do IML estão sendo concluídos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Eles podem demorar até 30 dias, mas a tendência é que isso aconteça mais cedo devido à repercussão do caso, de acordo com apuração do UOL.