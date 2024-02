'Ele não cometeu crime nenhum', diz advogado de jogador do Corinthians

É o segundo depoimento que o atleta presta sobre o caso. O primeiro aconteceu no dia do episódio, na 30ª delegacia de polícia.

"Ele não está sendo interrogado, está sendo ouvido e tem o compromisso, sim, de prestar a verdade e está repassando todas essas provas para ela", disse o advogado Tiago Lenoir.

O que mais disse o advogado de Dimas

Entregou o celular às autoridades? "A polícia civil tem todo um aparato para analisar absolutamente tudo. Se a pessoa apaga algo em uma rede social, em uma mensagem, a polícia consegue resgatar isso tudo. (...) O que a gente fez hoje é entregar o celular para ela e ele vai sendo ouvido, ele não está sendo interrogado, ele está sendo ouvido e ele tem o compromisso, sim, de prestar a verdade e está repassando todas essas provas para ela".

Depoimento: "O Dimas está detalhando absolutamente tudo, desde quando eles se conheceram nas redes sociais, depois quando ele começou a conversar com ela por mensagens... ele está detalhando para a delegada todas essas mensagens, explicando a evolução da intimidade, que culminou no dia que eles combinaram de se encontrar".

Críticas ao Samu: "A primeira ligação para o Samu foi as 19h07. E a entrada no hospital as 20h36. (...) O que tem que ser verificado e avaliado é o tempo de resgate. É comum fica 21 mim, um menino de 18 anos, que tá ali fazendo ressuscitação? É assim que funciona? É ele que tem que ficar fazendo? Os atendentes do Samu estão preparados pra emergências ginecológicas?".