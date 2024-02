Corinthians: IML libera corpo de jovem morta e acelera finalização do laudo

O corpo da jovem de 19 anos que morreu após ter relação sexual com o jogador Dimas, do Corinthians sub-20, foi liberado pelo IML.

O que aconteceu

Todos os procedimentos que cabiam ao IML foram concluídos ontem. Dessa forma, o corpo da jovem foi liberado para sepultamento.

Os laudos do IML estão sendo finalizados, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Eles podem demorar até 30 dias para serem finalizados, mas a tendência é que isso aconteça mais cedo devido à repercussão do caso, de acordo com apuração do UOL.