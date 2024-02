Por que Flamengo não contrata mesmo sabendo que terá baixas na Copa América

O técnico Tite gosta de trabalhar com um cenário de dois jogadores relevantes por posição. E aí incentivar a disputa entre eles. Ter jogadores em excesso dificultaria a gestão do grupo — que poderia ter muitos insatisfeitos.

Mesmo se fosse mais intenso no mercado, o Fla vê outra dificuldade: convencer jogadores de alto nível a ser segunda ou terceira opção, sabendo que a chance de atuar com frequência só viria em um momento específico do ano.

Alternativa

Esse cenário é uma das razões que fazem o Flamengo tenta articular uma saída para o calendário: unir clubes para pedir à CBF que altere as finais da Copa do Brasil para dezembro, e diminuir o número de rodadas em conflito com a Copa América.

Como o Brasileirão não vai parar durante a competição de seleções, há nove rodadas em choque com o torneio sul-americano e o período prévio de preparação das seleções. Se a mudança da Copa do Brasil ocorrer, serão sete rodadas afetadas.

O Flamengo se vê, em certo ponto, punido por investir em jogadores renomados que são chamados para as seleções sul-americanas. No Uruguai, por exemplo, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña. No Chile, Erick Pulgar.