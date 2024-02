Fla inaugura biometria facial com cerca de 2 mil pessoas contra o Botafogo

O Flamengo irá inaugurar parcialmente sua biometria facial no Maracanã no clássico com o Botafogo, amanhã (7), pelo Campeonato Carioca.

O que aconteceu

O Rubro-Negro utilizará a tecnologia fornecida pela "Bepass". A empresa já aplica este serviço no Allianz Parque, do Palmeiras, e tem acordo fechado com o Botafogo para implementar no Nilton Santos.

A Bepass está esperando cerca de 2 mil pessoas entrando no estádio através da biometria. Serão 12 catracas localizadas no setor "Maracanã Mais".