Flamengo faz lobby por final da Copa do Brasil em nova data; CBF vê entrave

A ideia do Fla é reduzir de nove para sete o número de datas do Brasileirão que vão se chocar com a Copa América. Além disso, há o período de preparação das seleções para a competição.

No calendário publicado pela CBF, as finais da Copa do Brasil serão em 3 e 10 de novembro. O ajuste idealizado pelo Fla faria com que houvesse rodada do Brasileirão nesses dias.

Os rubro-negros alegam que o atraso no início das férias prejudicaria dois clubes. O conflito Copa América x Brasileiro pode prejudicar mais times.

O que pensa a CBF

O Flamengo ainda não formalizou a ideia à CBF, mas conversa nos bastidores sobre o assunto. O UOL apurou que a entidade não aprova a possibilidade de alterar o calendário e vê entraves na hipótese levantada pelo Fla.

A CBF não tratou do assunto diretamente, até por não haver demanda formal. Em casos desse tipo, costuma receber os pleitos e se manifestar diretamente aos clubes que os fizeram.