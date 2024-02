Jovem morre após encontro com jogador do sub-20 do Corinthians

Médicos constataram uma fissura de cinco centímetros na região genital da vítima como fonte da hemorragia, segundo consta no boletim de ocorrência.

Dimas, jogador da base do Corinthians, deixa a delegacia após depoimento Imagem: Reprodução/TV Globo

Depois de prestar depoimento no 30º DP, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, ele conversou com os familiares da jovem e neste momento aguarda o andamento das investigações. O caso foi registrado como morte suspeita.

A polícia informou que no apartamento de Dimas havia manchas de sangue. O local foi preservado para a realização da perícia.

O Corinthians diz aguardar a investigação dos fatos e se colocou à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias. O caso foi transferido para o 52º DP, no Parque São Jorge.