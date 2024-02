Palmeiras poupa para Supercopa e arranca vitória no fim contra Bragantino

Com a vitória, o Palmeiras foi a 10 pontos e se isolou na liderança do Grupo B do Paulistão; já o Red Bull Bragantino permaneceu com 4 pontos no Grupo C, mas ainda é líder do grupo pelo desempenho ruim de Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira.

Classificação e jogos Paulista

O time de Abel Ferreira volta a campo no domingo (4), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo pela Supercopa. No mesmo dia, mas às 11h, o Bragantino visita o Santo André, pelo Paulistão, no estádio Bruno José Daniel.

Abel escala reservas, mas mantém esquema com três zagueiros

Mesmo sem seus titulares, o Palmeiras teve uma linha de três defensores na zaga: Naves, Luan e Vanderlan. Lateral esquerdo de origem, Vanderlan repetiu a função de Marcos Rocha como terceiro zagueiro, e deu liberdade para Caio Paulista avançar pela ala esquerda.

As duas equipes tiveram chances para abrir o placar no primeiro tempo, mas pecaram no último passe na hora da finalização. O time de Bragança fez uma alteração logo aos 29 minutos do 1º tempo: Pedro Caixinha tirou o zagueiro Lucas Cunha e promoveu a entrada do volante Jadsom — com isso o Bragantino ganhou o meio de campo e conseguiu terminar a etapa inicial melhor no jogo.

Segundo tempo de muita correria, mas pouca inspiração

Bragantino e Palmeiras buscaram o gol a todo momento, mas foram poucas intervenções dos goleiros no jogo. Faltou pontaria.