Bétis topa negociar, mas Palmeiras vê negócio complexo por Willian José

O Palmeiras demonstrou interesse na contratação do atacante Willian José, do Real Bétis, mas vê o negócio como complexo.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Palmeiras consultou o staff do atleta sobre uma volta ao Brasil, mas salário e o tempo de contrato com o clube espanhol podem ser empecilhos. Willian José tem um salário médio para alto na Europa e vínculo com o Bétis até junho de 2026 (com opção de renovação por mais um ano).

O Alviverde não avançou com uma proposta, mas não descartou a negociação. A reportagem também soube que qualquer negociação por reforços está paralisada até a disputa da Supercopa do Brasil, no domingo (4), contra o São Paulo, no Mineirão.