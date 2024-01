Ryan critica 'dancinha' de cruzeirenses antes de final: 'Tem que respeitar'

Considerado um dos pilares da campanha vitoriosa do Corinthians na Copinha, o volante Ryan mostrou insatisfação com uma atitude tomada por jogadores do Cruzeiro, rival do alvinegro na final de hoje, antes da decisão.

O que aconteceu

Alguns atletas do time mineiro chegaram à Neo Química Arena, palco da final, protagonizando dancinhas. O ato foi filmado pela organização da Copinha, que publicou o momento no Instagram

Ryan e seus companheiros assistiram ao vídeo antes do duelo e não gostaram. Para os corintianos, faltou respeito por parte dos adversários.