Corinthians tem golaço salvador, bate Cruzeiro e conquista sua 11ª Copinha

A final da Copa São Paulo foi paralisada por conta de sinalizadores nas arquibancadas Imagem: Bruno Madrid/UOL

O jogo foi paralisado aos 34 do 2º tempo por conta de sinalizadores acesos no setor da organizada Pavilhão Nove. Houve aviso no telão do estádio relembrando sobre a proibição do uso do item. A partida foi retomada após três minutos.

Kayke decidiu a final com um golaço. O jogo foi difícil para o Corinthians, mas o time pôde contar com um de seus melhores jogadores no momento mais importante. Seu chute de fora da área incendiou a Neo Química Arena.

Lances importantes

Jogadores de Corinthians e Cruzeiro na final da Copinha 2024 Imagem: Fabio Giannelli/Agência Estado

Primeira chance clara: O Cruzeiro atacou em velocidade aos 9 minutos. Gui Meira desarmou no meio-campo e encontrou Xavier na ponta esquerda, que finalizou. Felipe Longo espalmou nos pés de Arthur, livre na área. De cara para o gol, o atacante chutou para fora.