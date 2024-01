Guardiola é eleito melhor técnico do mundo no Fifa The Best pela 1ª vez

Pep Guardiola ganhou hoje (15) um dos poucos troféus que faltava em sua galeria: o prêmio de melhor técnico do mundo de futebol masculino pelo Fifa The Best.

O que aconteceu

Guardiola superou a concorrência de dois técnicos italianos. Luciano Spaletti (ex-Napoli e atualmente na seleção italiana) e Simone Inzaghi (Inter de Milão) completaram o pódio de principais treinadores do planeta em 2023.

Esta é a primeira vez que Guardiola ganha a honraria no The Best. O técnico espanhol foi eleito melhor técnico do mundo na Bola de Ouro de 2011, ainda antes da criação do The Best, quando comandava o Barcelona. Desde que o The Best foi criado em 2016, a melhor colocação de Pep havia sido o segundo lugar em 2019.