Ederson supera Courtois e Bono e é eleito melhor goleiro no The Best

O brasileiro Ederson, de 30 anos, conquistou o troféu de melhor goleiro do mundo no Fifa The Best 2023, evento ocorrido hoje em Londres.

O jogador do Manchester City e da seleção superou Thibaut Courtois (Real Madrid e seleção belga) e Bono (Al-Hilal e seleção marroquina), que completaram o top 3 dos finalistas.

Ele igualou Alisson, brasileiro que conquistou o prêmio em 2019. O último ganhador da categoria havia sido o argentino Emiliano Martínez.