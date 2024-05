Corinthians: Cássio vê Carlos Miguel bem, não fecha portas e avalia futuro

Enquanto Carlos Miguel se firma na posição, Cássio mantém seu papel de capitão no dia a dia e conversa com sua família e empresário sobre 2025. Nenhuma porta está fechada.

Cássio tem contrato até dezembro e não avançou nas conversas sobre renovação. O goleiro não gostaria de terminar a história no Corinthians como reserva.

Pessoas próximas dizem que Cássio está dividido entre a ideia anterior de se aposentar no futuro pelo Corinthians e o desejo de ser titular e talvez respirar novos ares. Ele receberá propostas em julho, na reabertura da janela de transferências.

Cássio recebeu proposta do Grêmio no início do ano e sondagens do Cruzeiro e do exterior recentemente. A ideia é só conversar sobre uma possível saída mais para frente.

O Corinthians quer que Cássio fique, seja como titular ou na reserva. A diretoria e o técnico António Oliveira acreditam que o goleiro ainda pode ser decisivo em campo e também fora dele na afirmação de Carlos Miguel.

A direção do Timão deixa António à vontade para decidir o titular, sem qualquer pressão. O treinador português crê que o momento é de Carlos Miguel.