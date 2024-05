Avião de Leila Pereira levará ajuda e voltará do RS com animais resgatados

O avião de Leila Pereira disponibilizado para levar mantimentos ao Rio Grande do Sul voltará para São Paulo com animais resgatados que estão sem donos.

O que aconteceu

A presidente do Palmeiras fez uma parceria com ONGs e, juntos, farão eventos de adoção dos bichos resgatados. Ela é entusiasta da causa animal e, com o marido, cuida de 16 cachorros.

Toda a vez que seu avião particular for para o Sul levando os mantimentos, retornará a São Paulo com os animais que estão sem donos. Diversos animais estão sendo resgatados das enchentes que assolam o estado.