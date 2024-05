Yara: Torcedor do Botafogo conta como levou taça de campeão para bar; veja

A colunista Yara Fontani, do UOL, esteve no Nilton Santos na última quarta (8), acompanhou a vitória sobre a LDU e flagrou "coisas que só acontecem com o Botafogo", como quando um grupo de torcedores levou a taça do Carioca para um bar. (assista acima).

O que aconteceu

Yara conversou com torcedores antes, durante e depois do duelo válido pela quarta rodada da Libertadores. Ela coletou desabafos e histórias curiosas de botafoguenses, como assistir a um jogo ao lado do 'capeta', contrariar a esposa para ir ao estádio e ganhar uma camisa de Júnior Santos "em troca" de um jacaré.

Um deles relembrou de quando ostentou em um bar, junto de amigos, o troféu do Carioca de 2013 como se fosse um jogador. O torcedor em questão disse que um conhecido que trabalhava no Glorioso "emprestou" a taça para eles em uma comemoração após o triunfo sobre o Fluminense.