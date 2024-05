À espera de propostas milionárias, Corinthians faz trabalho mental e quer potencializar Wesley

O português falou sobre o tema em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Fortaleza, no último sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

"É um enorme prazer trabalhar com ele (Wesley). Chamei o Wesley para falar um pouquinho com ele, nós temos que saber gerir os jogadores sob o ponto de vista técnico. Temos dado variabilidades de soluções dentro do seu jogo, para não ser previsível. Os pontas de pé contrário geralmente cortam para dentro para cruzar ou chutar. E eu não sou um grande adepto disso, desde que ele possa cortar para dentro, para fora, até para criar mais problema ao marcador. O gol do Bidon na Copa do Brasil, por exemplo, ele corta para fora. Mas ainda há um ou outro comportamento que nós podemos potencializar, mais do que só receber em largura. Não é fácil. Tem que repetir, repetir e repetir", afirmou o técnico.

Além disso, António quer que o atacante se mantenha focado e não se deslumbre com o assédio de times do exterior. Ele, ao lado de sua comissão, fazem um trabalho mental com o jovem para que ele siga focado no Corinthians.

"Ele tem sido um menino extraordinário. Mas, nós temos que saber gerir as expectativas. Repare, ele fez bonitos gols contra o Fluminense e, mal tinha chegado no vestiário, e já tinha a notícia de que o West Ham tinha feito proposta. É inacreditável, nunca tinha visto um jogador estar em campo, e a proposta já chegou. Repare a quantidade de notícias que podem determinar o sucesso ou insucesso de um jogador. Temos que ter cautela, estamos falando de um jogador de 18 ou 19 anos. Ele tem que continuar sendo esse menino humilde, com vontade de aprender, crescer e ajudar seus companheiros, e perceber que, sem a equipe, ele não é nada. Precisa dos outros para poder brilhar. Evidente que vai continuar a errar, mas também vai acertar. O que mais me preocupa, fora de campo, é trabalhar suas emoções e seus sentimentos. Ele não pode esquecer nunca das suas origens e deve continuar sendo o mesmo", avaliou o treinador.

Acumulando boas atuações recentes, Wesley tem se valorizado no mercado da bola. A Gazeta Esportiva soube que o Corinthians espera receber em breve uma proposta irrecusável pelo garoto, na casa dos 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões).