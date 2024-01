Guilherme Madruga vence Prêmio Puskás por golaço de bicicleta; assista

Guilherme Madruga, ex-Botafogo-SP e anunciado hoje pelo Cuiabá, faturou o Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano no planeta, no Fifa The Best 2023 (assista ao lance abaixo).

O meio-campista de 23 anos superou Julio Enciso e Nuno Santos. Os atletas de Brighton e Sporting, respectivamente, fecharam o top 3.