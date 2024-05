Palmeiras balançou Maradona: oferta só foi recusada por medo de rejeição

O Alviverde perdeu o primeiro jogo, e foi então que o ex-CEO recebeu uma ligação com uma ideia mirabolante: contratar Zico para a partida decisiva. A ideia do torcedor era fazer tudo no sigilo, para surpreender o adversário quando o time entrasse em campo. A sugestão foi séria, mas a recordação veio entre risadas.

Quando a chegou na final do Paulista de 92 contra o São Paulo, timaço, perdemos o 1º jogo. Estou na Parmalat, me liga uma secretária de um desembargador. Ele disse que tinha a solução para ganhar do São Paulo: 'Vai no Japão e traz o Zico sem ninguém saber, ele entra em campo na final, São Paulo vai tomar um susto'. Eu falei: 'Doutor, primeiro eu teria que negociar com Zico, tem transferência, é impossível'. Ele achava que era ir lá, pegar o jogador e trazer.

Contratação que deixou Eurico Miranda louco

Edmundo comemora gol do Palmeiras em 1993 Imagem: Ormuzd Alves/Folhapress

A contratação de Edmundo foi feita "pelas costas" de Eurico Miranda, gerando ira no cartola. Em 1993, o Palmeiras negociou diretamente com o empresário do jogador e com o então presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, enquanto Eurico estava em viagem. Ao retornar, o contrato estava assinado.