Otero cai de rendimento no Santos e chega a quatro jogos sem participar de gols

Na Série B, Otero ainda não conseguiu participar de gol. Até o momento, o Santos disputou três jogos. São três vitórias, com oito tentos marcados e um sofrido. O atacante foi titular nos três, mas foi substituído no decorrer do segundo tempo em todos.

O venezuelano começou o ano como reserva, porém foi decisivo logo na estreia do clube na temporada. Ele anotou um golaço na vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, fora de casa.

Nos jogos seguintes, ele seguiu sendo acionado na etapa final e correspondendo bem. Com isso, ele acabou ganhando uma vaga entre os titulares no quarto compromisso do ano.

Ao todo, Otero entrou em campo em 17 dos 19 embates do Peixe na temporada, sendo 13 entre os 11 iniciais. São três gols e três assistências.

Agora, o atacante espera voltar a participar de tentos no sábado, quando o Santos encara o Amazonas, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena da Amazônia a partir das 17 horas (de Brasília).