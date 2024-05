Atacante Jô tinha só R$ 67 na conta dias antes de ser preso, diz Justiça

Preso na última segunda-feira por falta de pagamento de pensão alimentícia, o atacante Jô, ídolo do Corinthians e hoje no Amazonas, tinha apenas R$ 67,35 na conta dias antes de ser preso.

A informação conta em processo em que o jogador é réu em São Paulo. Na ação, Jô teve suas contas bloqueadas por uma dívida de aluguel, em São Paulo.

Duas semanas antes de ser detido em Campinas no dia da partida de sua atual equipe diante da Ponte Preta, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Justiça fez uma varredura nas contas bancárias do atleta para quitar o débito, mas só encontrou R$ 67,35.