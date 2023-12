Sequestro, cativeiro e relação: o que Marcelinho e amiga dizem sobre o caso

A amiga relatou que o ídolo corintiano pediu para ela entrar no carro dele para passar informações. "Eu desci, fui pegar os ingressos, ele pediu para eu entrar [no carro] para ele falar as coordenadas, em qual portão era para entrar, essas coisas", contou Taís à Record.

Eu fui para o show do Thiaguinho no sábado e saí de lá por volta de 0h40 [de domingo]. Voltando para casa — moro em Arujá —, falando com ela [Tais], disse que não poderia ir [no show de domingo] porque estaria em um evento do Corinthians e que estava lá para entregar os ingressos Marcelinho, em entrevista coletiva

Como foi a abordagem dos criminosos

Marcelinho narrou que três homens os abordaram e que ele levou uma coronhada. Segundo ele, os criminosos se impressionaram com seu Mercedes Benz e decidiram agir. O ex-jogador complementou que, depois de receber o golpe, foi colocado em seu próprio carro e perdeu os sentidos.

O carro é filmado, provavelmente eles não sabiam. Viram um carro daquele porte próximo da comunidade e chegaram para abordar. Próximo da casa dela, umas três ruas depois, tinha funk rolando. Eu estava chegando para conversar na frente da casa dela quando chegaram três indivíduos e me abordaram. Tomei coronhada na cabeça e depois não vi mais nada. Quando entrei no carro, colocaram o capuz e não vi mais nada. Tudo isso foi no meu carro. Marcelinho

Tais contou que os sequestradores não deram importância quando Marcelinho falou quem ele era. Segundo a amiga, os criminosos disseram que não queriam saber e o agrediram.