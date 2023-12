Caso Marcelinho: Mulher diz que sequestradores ameaçaram 'estourar miolos'

Coronhada em Marcelinho. "O Marcelinho estava contando como era, e foi quando ele falou: 'fica quieta que estão vindo três caras, vou descer para você sair'. E na hora que eu ia descer eles já falaram: 'perdeu'. O Marcelinho desceu dizendo quem ele era, mas eles [sequestradores] disseram que não queriam saber, deram uma coronhada no olho do Marcelinho, me pegaram, me colocaram no banco de trás, pediram pra baixar a cabeça, e aí ficou o Marcelinho no banco da frente".

Entra e sai de pessoas. "Lá era um entra e sai. Toda hora entrava gente, ficavam bebendo, fumando, usando drogas. Não sei se eram os mesmos ou se tinha essa troca. De ficar entrando e saindo eram mais ou menos sete, oito, dez pessoas. De mulher tinham mais ou menos quatro ou cinco, mas não sei se ficaram com a gente, porque ficava esse falatório. Não deixavam a gente em nenhum momento sozinhos. Falavam em código".

Orações. "Só quem passa que sabe qual o sentimento. Meu sentimento ali foi orar muito, clamar muito pro Senhor, pedir muita misericórdia, orar e que pudesse sair de lá bem, vivos. Não sabemos a intenção, o que se passa na cabeça deles, o que está acontecendo aqui fora, não sabia com quem estavam meus filhos, eles estavam sozinhos. Tinham momentos que eu chorava e não conseguia me controlar, uns [sequestradores] pediam para eu me acalmar".

Segurou a mão de Marcelinho. "Não podíamos falar nada. Ele [Marcelinho] ficava mais sentado, quando começava a chorar e lembrar da família, eu segurava um pouco a mão dele. Mas não podíamos nos olhar, o tempo todo era de capuz".

Entenda o caso

Marcelinho Carioca e Tais foram sequestrados na madrugada do último domingo em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. O ex-jogador disse ter dirigido até a casa da amiga, que mora na cidade, após ter ido ao show de Thiaguinho, na Neo Química Arena, no sábado, para repassar a ela ingressos do segundo show do cantor, que ocorreu no domingo.