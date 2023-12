Marcelinho Carioca: como carro 'incompatível' serviu de pista de sequestro

Carro do ex-jogador, da marca Mercedes-Benz, foi considerado incompatível com a região onde foi encontrado e isso fez a PM levantar a suspeita e buscar dados do proprietário.

PM buscou dados da placa e descobriu que carro estava no nome de uma empresa de Marcelinho Carioca. Em seguida, confirmou que o carro pertencia ao ex-atleta. Quem atendeu a chamada foi o empresário de Marcelinho.

A polícia começou a fazer buscas na região, e o local onde ele estava foi descoberto por meio de uma denúncia anônima. Um helicóptero começou a sobrevoar a área, o que assustou os criminosos. Isso fez com que eles liberassem Marcelinho Carioca.

Fim do sequestro

O ex-jogador foi liberado pelo sequestrador e encontrado pela polícia andando em uma rua de Itaquaquecetuba. A região é a mesma onde as autoridades encontraram o carro do ex-jogador. As informações foram confirmadas pelo delegado Nico Gonçalves, secretário executivo da SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Cinco suspeitos de envolvimento com o caso —entre eles três homens e duas mulheres — foram detidos e duas testemunhas serão ouvidas. Eles foram abordados na região próxima ao local em que o veículo foi encontrado e levados ao DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), no centro de São Paulo.