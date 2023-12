Região onde Marcelinho Carioca foi encontrado é reduto do PCC em São Paulo

O UOL apurou que uma longa duração do sequestro de Marcelinho Carioca e respectivas complicações poderiam gerar prejuízos ao PCC. A grande presença de autoridades policiais frearia o tráfico de drogas, que é a atividade de maior lucro e, portanto, atrapalharia o crime organizado.

Como Marcelinho Carioca é uma pessoa famosa, o PCC possivelmente agiu para que o sequestro fosse rapidamente resolvido.

O sequestro

Marcelinho foi liberado pelo sequestrador e encontrado pela polícia andando em uma rua de Itaquaquecetuba, na grande São Paulo. A região é a mesma onde as autoridades encontraram o carro do ex-jogador. As informações foram confirmadas com o delegado Nico Gonçalves, secretário executivo da SSP.

O ex-jogador foi levado pelas autoridades à DAS (Delegacia Antissequestro), na região central da capital paulista.

Marcelinho Carioca estava desaparecido desde a madrugada de domingo, após o show Tardezinha, de Thiaguinho, realizado na Neo Química Arena, em Itaquera.