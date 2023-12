Licitação do Maracanã: comissão habilita dupla Fla-Flu, Vasco e Arena 360

Consórcio RNGD (Arena 360).

O que envolve o projeto

De acordo com o edital, estão previstas para o Maracanã obras de recuperação dos sistemas de água, escadas rolantes, elevadores, ar condicionado e exaustão, modernização e adequação dos sistemas eletrônicos e revitalização do Museu do Futebol.

Já para o Maracanãzinho serão realizados reparos da cobertura do ginásio, novo sistema audiovisual e acústico, requalificação das áreas de hospitalidade, iluminação e acessibilidade.

Enquanto a licitação não termina, o estádio continua sendo gerido por Flamengo e Fluminense, graças a uma permissão de uso assinada com o governo. Isso também foi registrado pelo Diário Oficial hoje (19).

Favoritismo dos clubes

Nas regras dos edital, o governo prioriza o uso para futebol do estádio. Portanto, o número mínimo de partidas por ano que cada postulante oferece é um fator de peso no critério técnico para escolha do vencedor. Esse cenário coloca Flamengo e Fluminense como favoritos.