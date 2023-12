Fluminense quis vender herói para os EUA e recuou após divergência de grana

Os clubes não chegaram a um acordo de valores. A proposta era de 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões na cotação da época).

Pela incerteza do futuro, o Fluminense tinha desejo de vender o jovem. Colecionando casos de indisciplina e com problemas dentro do clube, Kennedy contava com o receio da diretoria sobre como retornaria do empréstimo.

O Flu temia perder uma chance única de venda. No entanto, pesou a divisão alta de fatias dos valores. O clube tem 60% dos direitos econômicos e os outros 40% seriam do Social-MG. Entretanto, o empresário do jogador receberia 10% e a Ferroviária mais 10% pela taxa de vitrine, deixando o clube carioca com 40%.

A não concretização da transferência foi celebrada pela torcida, que se mostrou contra a venda. Na época, houve protestos pelo valor considerado baixo pelo potencial do atacante. A diretoria, mesmo assim, manteve o temor até o retorno em bom nível.

John Kennedy fez o segundo gol tricolor no triunfo por 2 a 0 sobre o Al Ahly, do Egito. O gol levou alívio ao time, que àquela altura temia o empate. O camisa 9 já havia marcado o gol do título da Libertadores.

John Kennedy retornou, ganhou espaço e logo caiu nas graças dos torcedores. Ele ainda assumiu a camisa 9, que era de Fred. O atacante, hoje dirigente do clube, já havia colocado o jovem como sucessor natural caso "colocasse a cabeça no lugar".