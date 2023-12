Flamengo vê Scarpa mais flexível, mas tem rival de peso por meia no mercado

Gustavo Scarpa é o nome da vez no radar dos times brasileiros, mas a briga atualmente é forte entre Flamengo e Atlético-MG. Com propostas e conversas pelo jogador, os clubes tentam evitar um leilão no mercado da bola.

O que aconteceu

As propostas de Fla e Galo são similares. O clube mineiro está um pouco à frente na disputa. As conversas já haviam começado há alguns meses, mas chegaram a travar depois de o jogador dizer que gostaria de ficar fora do país. Inter e Vasco também observam de perto.