Brasil não cria nada, leva olé do Uruguai e vê lesão de Neymar assombrar

Neymar preocupa

A lesão de Neymar no joelho esquerdo foi considerada "grave" em uma primeira avaliação, mas o departamento médico da CBF aguarda exames detalhados para se posicionar.

Neymar caiu com muita dor e preocupou até os jogadores do Uruguai. O camisa 10 deixou o campo chorando, sem conseguir apoiar o pé no chão. Há suspeita de problema nos ligamentos, o que poderia demandar cirurgia e um bom tempo fora de atuação.

Lances importantes

1 a 0. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Maxi Araújo passou de Marquinhos com muita facilidade e cruzou para Darwin Núñez, sozinho no primeiro pau, cabecear para o fundo das redes.

Quase. No minuto 23 do segundo tempo, Rodrygo acertou o travessão em cobrança de falta. O goleiro Rochet estava batido.