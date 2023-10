Na seleção, lateral ex-Corinthians diz: 'Sempre fui patinho feio na base'

"Meu papel dentro de campo é passar confiança aos companheiros, que podem contar comigo. Tenho jogadores extraordinários do meu lado. Por tê-los ao meu lado, é fazer o simples, dar a bola para eles pois sei que resolvem. Quero ajudá-los em campo".

Conversa com Arana

"Converso com todos, tento ter o máximo de aprendizado. Conheço o Arana do Corinthians, sabemos da concorrência e aceitamos de boa. Todos trabalham pelo bem da seleção. A resenha eu tenho com ele como tenho com todo mundo".

Primeiros dias na seleção e trote

"Nesse sentido de as coisas serem muito rápidos, foi literalmente assim. Mudança de time e vinda para cá. Todos me abraçaram, é um grupo extraordinário. Capitães vieram falar comigo, todos do grupo, estafe. Mais fácil jogar num estádio cheio do que subir naquela cadeira para cantar. Falei bem até, mas gaguejei na hora da música. Ali fico mais nervoso que no estádio lotado. A música foi melhor eu ir. Sou bom em cantar, não".

Notícia da convocação