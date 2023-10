Lateral se desculpa por elogio a Dani Alves: 'Falei no sentido do futebol'

"Quando me referi ao Daniel Alves como um ídolo, foi no sentido do futebol. Coisa que acreditei ter deixado clara, mas pelo nervosismo pela minha estreia na seleção, errei profundamente ao não especificar e deixar livre para interpretação", escreveu o jogador.

Yan Couto, que tem 21 anos e joga pelo Girona-ESP, disse que cresceu assistindo a Daniel Alves jogar. O lateral também afirmou que repudia qualquer tipo de crime e violência, "sobretudo com as mulheres".

Por fim, o jogador se desculpou com as pessoas que ficaram ofendidas com o seu comentário sobre Daniel Alves, que está preso na Espanha acusado de agressão sexual.

Comentário gerou críticas

Yan Couto foi um dos jogadores que concedeu entrevista coletiva na seleção brasileira ao longo da preparação para o jogo contra o Uruguai, que será disputado hoje (17).

Perguntado sobre quem é seu ídolo no futebol, o lateral, que fez sua estreia pela seleção contra a Venezuela, afirmou que Daniel Alves ocupa esse "papel".