Gabriel Magalhães diz o que pensa sobre novatos na lateral da seleção

"A gente sabe da qualidade da equipe do Uruguai, vamos com foco total para um jogo difícil. Tem jogadores de muita qualidade, nós também. Pensamos que podemos conseguir os três pontos".

Ausência na Copa e perda do título no Arsenal - início melhor de temporada

"Tudo é no tempo de Deus. Com certeza ano passado perdemos o título, ficamos muito tristes. Começamos bem novamente essa temporada, ganhando um título já. Estou muito feliz pelo meu primeiro gol pela seleção, é um sonho para mim e toda a família. Estou feliz com tudo que estou vivendo".

O que não pode ser repetido contra o Uruguai?

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Dos três jogos, com certeza o mais difícil. Estamos nos preparando bem. O jogo da Venezuela passou, temos que focar no agora, ver o que temos a melhorar, o que o professor tem a passar para não cometermos os mesmos erros da partida passada e com certeza ir com tudo para conquistar os três pontos".

Elogios do Diniz - espaço do Militão