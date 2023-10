Diniz barra Richarlison na seleção e testa novo lateral-esquerdo

O técnico Fernando Diniz fez mudanças na seleção brasileira durante o treino de hoje (15), em Montevidéu, visando à partida contra o Uruguai, na terça-feira (17), pelas Eliminatórias. A principal alteração foi a saída do atacante Richarlison do time titular, com a entrada de Gabriel Jesus.

O que aconteceu

Outra mudança foi na lateral esquerda. Diniz escalou Carlos Augusto, um estreante na seleção, entre o time considerado titular, deixando Guilherme Arana fora.