Alemanha vira sobre EUA e ofusca golaço de Pulisic em amistoso

Alemanha reagiu com bola na trave e finalizações de Fullkrug. No primeiro lance de perigo da Alemanha, aos 10 minutos, Gross chegou batendo de primeira e acertou na trave. Na metade da primeira etapa, Fullkrug finalizou sem muita força e parou em Turner.

Agora sim: Pulisic abriu o placar para valer, e com estilo. Aos 26, o atacante do Milan deixou dois marcadores para trás e acertou o ângulo esquerdo da meta alemã. Pouco antes do gol, ele recebeu na área, tentou driblar Ter Stegen e caiu, pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Pulisic, dos Estados Unidos, celebra gol contra a Alemanha em amistoso Imagem: John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images for USSF

Gundogan igualou para a Alemanha. Já melhor no final da primeira etapa, os alemães conseguiram empatar. Sané fez grande jogada e finalizou. No rebote, o meia do Barcelona apenas empurrou para o gol vazio.

Alemanha teve várias chances em sequência e virou a partida. Depois de fazer duas defesas importantes, Turner enfim foi batido. Aos 12 da segunda etapa, Fullkrug ficou na cara do gol, após belo passe de Gosens, e finalizou no canto. Aos 15, o centroavante invadiu a área e passou para Musiala fazer o terceiro da Alemanha. Caminhando para o final, Sané e Sule quase ampliaram mais o placar, com chutes perigosos.