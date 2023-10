Jogador se atrapalha com garrafa de água antes de Inglaterra x Austrália

Acontece, porém, que ele estava segurando a garrafa do lado errado - borrifando água no chão. O jeito confuso do jogador logo viralizou nas redes sociais.

Durante a transmissão, o apresentador do canal inglês Channel 4, Jules Breach, chegou a zoar o jogador: "Desculpe, mas ele claramente não sabe usar uma garrafa de água".

A estrela do Tottenham foi titular comandado pelo técnico Gareth Southgate. A Inglaterra venceu por 1 a 0 com gol de Ollie Watkins aos 8' do segundo tempo.

Foi um mal-entendido

Mais tarde, Maddison afirmou que estava tentando acertar um membro da comissão técnica da Inglaterra. A desculpa não convenceu os torcedores.