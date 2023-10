10 jogadores com contratos no fim que podem reforçar seu time em 2024

Gabriel, 31 anos

Imagem: Ricardo Duarte/Inter

Volante do Inter, Gabriel se recuperou de uma grave lesão no joelho e voltou a atuar. O Colorado entende que ele é importante liderança do elenco e gostaria da permanência, no entanto depende de uma negociação. Atualmente ele é reserva de Johnny, que deve ser negociado no fim do ano. Foram 12 partidas disputadas na atual temporada.

Jaílson, 28 anos

Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O volante Jaílson não assumiu titularidade ou posto relevante no elenco do Palmeiras. Depois de 23 partidas com a camisa do Verdão nesta temporada, ele já foi sondado por times de diversos países, como Estados Unidos e México, para 2024.