Do desencontro no Corinthians à Copa: Everton e Tite se reúnem no Flamengo

Ribeiro, por sua vez, já havia experimentado ser meia no São Caetano e não queria mais atuar como lateral-esquerdo. Foi então que surgiu a possibilidade de se transferir ao Coritiba e, no final, com o consentimento de todos, ficou bom para ambas as partes.

O Corinthians sagrou-se campeão brasileiro naquele ano e caminhou para os títulos da Libertadores e do Mundial, em 2012. Já Everton foi grande destaque no Coxa, sendo bicampeão paranaense e duas vezes vice da Copa do Brasil, desempenho que o levou a ser comprado pelo Cruzeiro, onde também fez história.

Passados anos e já com Everton Ribeiro como um dos principais jogadores do multicampeão Flamengo, Tite o convocou para a seleção brasileira e fez questão, em uma conversa a sós, de lhe explicar todo o seu pensamento naquela ocasião do Corinthians, algo que foi entendido de pronto pelo meia.

Juntos, disputaram a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022, com Tite sempre deixando claro, publicamente e também aos mais próximos, que Ribeiro é um jogador de seu agrado.

Futuro de Ribeiro indefinido

Passados quase 13 anos, o futuro de Everton Ribeiro, novamente, terá muita influência de Tite. O contrato do jogador termina ao fim desta temporada e passará pelo crivo do treinador a continuidade dele ou não no Flamengo.