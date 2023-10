Sem tocar no Calleri: São Paulo fica 'órfão' e dá novo desafio a Dorival

A cirurgia no tornozelo de Calleri deve tirar um dos principais nomes do São Paulo do restante da temporada — o clube ainda tem 12 jogos para fazer antes de fechar sua participação no Campeonato Brasileiro.

Sem tocar no Calleri. E agora?

O técnico Dorival Júnior terá um novo desafio até o fim do ano: fazer de sua equipe funcionar ofensivamente sem "tocar no Calleri" — a frase virou grito de torcida em meio ao faro de goleador do camisa 9, que é o artilheiro isolado do time em 2023 com 14 gols, bem à frente dos 11 marcados pelo vice-líder Luciano.