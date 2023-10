Palmeiras revê filme de 2022 e mira repetir jornada que terminou em título

O que aconteceu?

Abel Ferreira afirmou que 'o Botafogo tem tudo para ser campeão brasileiro', mas discurso interno é outro. Após a queda para o Boca, Abel jogou o favoritismo no Brasileirão para o time carioca. No entanto, o UOL apurou que no vestiário a mensagem é que existe a chance do Palmeiras fechar o ano com o título.

Cenário atual tem coincidências com 2022, mas Palmeiras precisa correr atrás dessa vez. Quando o Palmeiras foi eliminado pelo Furacão, a equipe liderava o Brasileirão com 51 pontos, e precisava ter bom desempenho nos 13 jogos restantes para não depender de seus rivais para ficar com o título — o Flamengo era o vice-líder com 44. Desta vez, o Alviverde é o segundo colocado com os mesmos 44 pontos do Fla na última temporada, e o Botafogo lidera a competição com 52. São oito pontos de diferença, mas agora o Alviverde não depende só dele.

Desempenho do Palmeiras no ano passado terminou com título e apenas uma derrota nas '13 finais'. O Palmeiras teve um desempenho muito forte quando pôs todas suas energias no Brasileiro e não deu chances para os rivais. Foram nove vitórias, três empates e uma derrota — o revés foi na última da rodada da competição, quando o Alviverde enfrentou o Inter com muitos jogadores reservas no Beira-Rio e perdeu por 3 a 0.

