Endrick atuou 23 minutos por jogo com o Palmeiras de Abel Ferreira na Libertadores; veja média

Camisa 9 do Palmeiras, Endrick pouco conseguiu ajudar o time na semifinal da Libertadores, que culminou na eliminação para o Boca Juniors após empate por 1 a 1 nesta quinta-feira. Por opção do treinador Abel Ferreira, o atacante ficou no banco, tanto na partida de ida na Argentina quanto na volta, no Allianz Parque. O jovem de 17 anos também não foi à marca da cal para a disputa de pênaltis contra o argentino Sergio Romero, goleiro do Boca. A 12 jogos do fim do Brasileirão, a marca que fica para o atacante é ter sido pouco utilizado pelo treinador português. Após a eliminação, Endrick tem média de 42 minutos por jogo na temporada, somando todas as competições (Paulistão, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil).

Vendido ao Real Madrid em dezembro por cerca de R$ 400 milhões, Endrick permanecerá no Palmeiras até junho de 2024, quando completará 18 anos e viajará à Espanha para se juntar aos brasileiros Rodrygo e Vini Jr. Além de permanecer no Brasil até atingir a maioridade, a ideia do clube espanhol era de que o camisa 9 desenvolvesse seu jogos e habilidades antes de rumar à Europa. Isso aconteceu com os outros atacantes do elenco merengue, que já eram titulares do Santos e Flamengo, respectivamente antes de chegarem ao Velho Continente. Em 2023, disputou 41 jogos com a camisa palmeirense, com oito gols marcados.

Na Libertadores, principal obsessão do Palmeiras na temporada, Endrick entrou em campo em apenas cinco partidas das 12 que o clube disputou - contando fase de grupos e mata-mata. Em nenhuma destas foi titular. Destes 12 jogos, em um deles - ida das quartas de final, contra o Deportivo Pereira - o atacante não poderia atuar pois estava suspenso por ter recebido um cartão vermelho nas oitavas. Contra o Boca Juniors, somou 45 minutos disputados - dos 180 possíveis. Na ida, entrou nos acréscimos da segunda etapa; na volta, entrou no intervalo, no lugar de Artur.