Palmeiras perde valor milionário com eliminação na semi da Libertadores para o Boca

Menos dinheiro, menos reforços?

Apesar do sucesso nos últimos anos dentro e fora de campo, com seguidas conquistas, a perda do dinheiro com a final da Libertadores pode afetar o planejamento para a próxima temporada. Uma das marcas da temporada 2023 do Palmeiras é a constante reclamação da torcida quanto a reforços.

Classificação e jogos Libertadores

Neste ano, o clube trouxe para o elenco o atacante Artur e o volante Richard Ríos. Questionada inúmeras vezes durante o ano sobre a razão de não investir em reforços, a direção do clube se explicou dizendo que existia um respeito pelo limite financeiro do clube.

"O planejamento é um processo constante. O Palmeiras tem uma definição muito claro do que quer. Temos uma espinha dorsal e um trabalho de base que é exemplar e seguiremos apostando nisso. O que a gente procura manter o tempo inteiro é o equilíbrio. Temos alguns movimentos que não acontecem por respeitar o nosso limite financeiro. Mesmo assim, nas últimas temporadas, o Palmeiras é uma equipe que tem brigado pelos títulos", justificou Anderson Barros, diretor de futebol do clube.

Apesar do comentário do diretor, o técnico Abel Ferreira já vem demonstrando sua preocupação com o fato de ter de usar os jovens do elenco profissional com certa frequência nas partidas. Na coletiva após a derrota para o Red Bull Bragantino, na última partida pelo Brasileirão, o treinador valorizou as conquistas do clube, mas deixou claro sua preocupação com a situação do grupo.

"Há que valorizar o trabalho que temos feito e o que já conquistamos, além dos jogadores que jogaram hoje (quinta). Acho que qualquer dia vou ser acusado por trabalho forçado de crianças, porque eles não são maiores de idade e serei acusado por colocar moleques para trabalhar sem idade. Eu já disse isso: a equipe tem presente e futuro. O que o futebol não tem é, às vezes, paciência neste processo de formação. Às vezes ganhamos e às vezes aprendemos", comentou Abel.