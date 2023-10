Palmeiras não vê terra arrasada após queda e ainda sonha com Brasileirão

Comissão técnica e elenco ainda acreditam no título do Brasileirão. Abel foi questionado na coletiva de imprensa após a queda para o Boca sobre as chances do Palmeiras conquistar o Brasileirão. O português repetiu o discurso após a derrota para o RB Bragantino: "O Botafogo tem tudo para ser campeão". No entanto, o discurso internamente é de que a diferença de oito pontos para o time carioca pode cair com 13 rodadas a serem disputadas.

Classificação e jogos Libertadores

Momento do Botafogo também é pauta. Nos últimos dez jogos, dos 30 pontos disputados, apenas 13 foram conquistados pelo Botafogo — é um aproveitamento de 43%. Além disso, o Alvinegro acabou de demitir Bruno Lage e tem um técnico interino: o ex-meia Lúcio Flávio.

Crias da Academia corresponderam contra o Boca e podem mudar momento do ataque do Palmeiras. Endrick, Kevin e Luis Guilherme, todos atacantes formados na base do Palmeiras, mudaram a partida diante o Boca, e mostraram para Abel que podem ajudar a equipe que vive uma seca de gols: nos últimos oito jogos, o Alviverde só marcou quatro.

Mayke citou discurso das '24 horas' de Abel

O lateral direito foi o jogador do Palmeiras que participou com o treinador da coletiva de imprensa após o jogo. Ele admitiu que o elenco sentiu a eliminação, mas ressaltou que a equipe ainda vai brigar pelo Brasileirão.