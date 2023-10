Valencia se cala e jogadores do Inter citam Gre-Nal como remédio após queda

Jogadores como Rochet, Renê, Alan Patrick, Gabriel e Bruno Henrique conversaram com os jornalistas. Todos mostraram-se cabisbaixos e falaram em tom baixo.

Bruno Henrique disse que se tratou da eliminação mais dura de sua carreira.

Foi a eliminação mais difícil da minha carreira. Fizemos um grande jogo e no finalzinho tomamos uma virada muito rápida. Acho que está todo mundo muito triste, não tem o que falar. O torcedor fez uma festa linda para a gente. Foi fantástico. Queríamos muito dar este presente para o torcedor e não conseguimos. É duro, é difícil, vínhamos fazendo uma grande Libertadores e fomos eliminados de uma forma muito difícil

Bruno Henrique, volante do Inter

Gre-Nal é remédio

O clássico Gre-Nal do próximo domingo virou remédio para mudar o ambiente no Inter. O clima 'de luto' definido pelo presidente do clube pode ser amenizado por uma vitória sobre o Grêmio no Brasileirão.