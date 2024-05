Palmeiras está entre as melhores defesas e amarga um dos piores ataques do Brasileirão

A equipe com menos gols sofridos é o Criciúma, que tem apenas três partidas no Brasileirão. Essa diferença de jogos se deve às enchentes no Rio Grande do Sul e outras questões de calendário do futebol brasileiro.

Com oito pontos, o Palmeiras ocupa a nona colocação do torneio e amarga a pior pontuação após seis rodadas desde 2017. Com o adiamento da sétima e oitava rodadas da competição por conta da tragédia no Sul, o Verdão foca na Copa do Brasil.

O confronto frente ao Botafogo-SP está marcado para acontecer às 19h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Estádio Santa Cruz. O Verdão defende a vantagem construída na ida por 2 a 1.