13 anos em 6 minutos: como Inter foi à lona e viveu nova decepção em casa

"Foi a eliminação mais difícil da minha carreira. Fizemos um grande jogo e no finalzinho tomamos uma virada muito rápida. Acho que está todo mundo muito triste, não tem o que falar. O torcedor fez uma festa linda para a gente. Foi fantástico. Queríamos muito dar este presente para o torcedor e não conseguimos. É duro, é difícil, vínhamos fazendo uma grande Libertadores e fomos eliminados de uma forma muito difícil", dise o volante Bruno Henrique.

Histórico

Não precisa puxar muito pela memória para lembrar de quedas em casa. O Inter não conquistou o Brasileirão de 2020 ao empatar com o Corinthians em um jogo com gol anulado nos acréscimos na última rodada do campeonato, em casa. Também no Beira-Rio, foi derrotado pelo Athletico Paranaense na final da Copa do Brasil de 2019.

Neste ano, o Inter foi eliminado da Copa do Brasil pelo América-MG em casa e saiu do Gauchão na semifinal contra o Caxias. Tudo em casa.

Sem a Copa, resta ao Inter brigar para escapar da zona do rebaixamento do Brasileiro. No momento, o Colorado está na 14ª colocação, com 29 pontos, a três de distância ara o Vasco, equipe que abre o Z-4. No domingo, a equipe encara nada menos que o rival Grêmio, 16h, no Beira-Rio. Chance para curar as feridas ou aumentar ainda mais a dor de cabeça.