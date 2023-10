'Raiva, decepção': Coudet não esconde clima de velório no Inter após queda

Abatido, o técnico Eduardo Coudet lamentou a dura eliminação do Inter na Libertadores. Ele demonstrou sua tristeza e raiva com a derrota de virada no fim para o Fluminense que deixou um clima de velório no Beira-Rio.

Raiva e decepção: "Muita raiva por essa decepção. Decepção por não ganhar a Libertadores novamente. Custou muito chegar aqui, é o que podemos falar no momento".

Fim do sonho: "Acho que nesse jogo em si tivemos má sorte, tivemos muitas finalizações, muitas situações de gol para matar o jogo. Nos últimos minutos, se foi todo o sonho que tínhamos, o sonho da gente e do torcedor".