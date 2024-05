Apesar de gol, Morelos é vaiado por torcedores do Santos e Carille sai em defesa

O Santos aplicou 4 a 0 no Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, a torcida deixou a Vila Belmiro irritada com Alfredo Morelos.

O atacante marcou o quarto gol do Peixe, mas comemorou com o dedo indicador na boca, como se estivesse pedindo silêncio. Os torcedores não gostaram do gesto.

Após o apito final, Morelos foi vaiado e xingado por membros da organizada do Alvinegro Praiano enquanto caminhava para o vestiário.